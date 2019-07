Skazańcy nie spłacą wierzytelności

– W Szwecji każda ofiara przestępstw może się do nas zwrócić, by otrzymać odszkodowanie, jeżeli nie uczyni tego sprawca – mówi „Rz" Sven-Hakan Sidebo pracujący we Władzach Ofiar Przestępstw. Mogą się też o nie starać cudzoziemcy, których narażono tu na przestępstwo. Rocznie instytucja przyjmuje 10 tys. wniosków o zadośćuczynienie i wypłaca co roku 100 mln koron. Gdy skazany za zamach terrorystyczny w Sztokholmie Rachmat Akiłow zabił dwa lata temu ciężarówką pięć osób, a usiłował zamordować 119, odszkodowanie od państwa otrzymało 109 ofiar (przy czym prawo do tego miało 136 pokrzywdzonych). Akiłow nie dysponował żadnym majątkiem, by mógł go zająć komornik i na to, by mógł spłacić swój dług, istnieją, jak określa Sidebo, „małe szanse". Uzbek otrzymał nie tylko wyrok dożywocia i deportacji , ale także zapłacenia swoim ofiarom prawie 11 i pół mln koron zadośćuczynienia. Suma ta czyni go przestępcą z najdotkliwszym długiem w historii istnienia Władz Ofiar Przestępstw. Nie ma też żadnego planu, by terrorysta zaczął spłacać swoje zobowiązania.