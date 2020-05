Marek Domagalski: przywracajmy sądy ludziom

Po miesiącu zawieszenia terminów sądowych czas przywracać ludziom sądy. To także okazja, by je unowocześniać i usprawniać.

Przez cały kwiecień sądy nie pracowały nawet w połowie, a orzeczenia (poza sprawami zupełnie pilnymi) należały do rzadkości. Podobno sędziowie pracowali przy domowych biurkach. Jak wrócą rozprawy, zobaczymy, kto pracował, a kto potraktował czas epidemii jak ekstrawypoczynek. Piszę to, bo apelowałem, by gdzie tylko można, uczyli się spraw, pisali zaległe uzasadnienia, aby minimalizować permanentne przecież w sądach zaległości, co nie jest tylko winą sędziów, ale też organizacji sądownictwa.