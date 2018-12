Od poniedziałku rząd rusza do ofensywy

Mateusz Morawiecki apeluje do opozycji o merytoryczną dyskusję

Od poniedziałku ministrowie będą podsumowywać trzy lata władzy.

– Gruntowny remont domu, jakim jest Polska, został przeprowadzony – mówił w sobotę, w trakcie konferencji podsumowującej trzy lata rządów PiS, premier Mateusz Morawiecki.

Impreza była swego rodzaju zamknięciem rozdziału „wybory samorządowe" i elementem nowego planu rządu w komunikacji rządu ze społeczeństwem. Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita", w PiS trwają prace nad nową ofertą programową, która będzie kołem zamachowym partii na najbliższe miesiące. Z perspektywą – czego nie ukrywają nasi rozmówcy – na dwie kampanie w 2019 roku.

W trakcie konferencji „Praca dla Polski" rząd skupił się na podsumowaniu dokonań, a konkretne propozycje mają paść w przyszłości. Nowy plan roboczo nosi nazwę „Stabilny rozwój w bezpiecznym, solidarnym państwie". Nawiązywał do tego poprzez metaforę remontu domu premier Mateusz Morawiecki w sobotę.

Nie wyjdziemy z UE

– To jest trochę tak, jak z remontem domu: trzeba najpierw jakieś materiały ściągnąć, pomalować ściany, czasem jest trochę nerwowo, materiały nie przyjdą na czas, sąsiad się zdenerwuje, bo hałasujemy, czasami trzeba umeblować na nowo to mieszkanie. Właśnie to zrobiliśmy – podkreślał Morawiecki.

W tle pojawiła się zapowiedź, że dalszy kurs rządu to kurs na uspokajanie i wygaszanie konfliktów. – Chcemy wrócić nie tylko do języka z expose, ale też z kampanii w 2015 roku – mówi nasz informator z PiS.

Sobotnia konferencja z udziałem nie tylko premiera Morawieckiego, ale też wicepremierów Beaty Szydło, Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina, miała format „townhall" – z wykorzystaniem pytań od publiczności. Na tle wyraźnie i mocno eksponowanej europejskiej flagi Morawiecki odpowiadał na pytania m.in. o wyższe ceny produktów i energii (jeden z gorących w ostatnich dniach tematów), hipotetyczny kryzys gospodarczy czy polexit. – Absolutnie taki scenariusz nie jest możliwy. Ten, kto takie tematy podnosi, szkodzi Polsce. Polska jest bardzo silną częścią Unii Europejskiej – mówił Morawiecki w odpowiedzi na pytanie o ewentualne wyjście Polski ze Wspólnoty.

Przegląd dokonań

Poza politycznym spokojem i stabilizacją drugą osią całego przesłania PiS w najbliższych miesiącach ma być podkreślanie, że partia gwarantuje wszystkim Polakom korzystanie z owoców wzrostu gospodarczego. To oczywiście również nawiązanie do jednego z motywów kampanii wyborczej sprzed trzech lat.

Jak wynika z naszych rozmów, organizacja sobotniej konferencji to jeden z pomysłów, by wyznaczyć kierunek na najbliższe miesiące po trudnym – z czego doskonale zdają sobie sprawę politycy PiS – roku 2018 i chaotycznych ostatnich tygodniach zdominowanych przez sprawę KNF.

To nie koniec działań rządu. Od poniedziałku startuje podsumowanie trzech lat rządów PiS, której dokonają wszyscy ministrowie – dowiaduje się „Rzeczpospolita". To kontynuacja sobotniej konwencji. Podsumowania mają się odbywać w różnych formach przez cały tydzień, aż do 7 grudnia.

Opozycja bez wiary

W tle są pytania o kondycję i dalsze kierunki działania opozycji wobec podejścia PiS. Bo w sobotę Morawiecki zwrócił się też do opozycji. – Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy – powiedział szef rządu. I przyznał, że PiS popełniło błędy. – Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Niektórzy nie za wiele robili i też popełniali błędy – mówił Morawiecki. Jak dodał, czas skończyć „plemienne walki polityczne".

Opozycja nie wierzy w te deklaracje. – To wszystko jedna wielka mistyfikacja, zakłamywanie rzeczywistości. Będziemy utrzymywać nasz dotychczasowy kurs – podkreśla nasz rozmówca, ważny polityk PO. I dodaje, że jednym ze środków prowadzących do zwycięstwa ma być integracja opozycji przed wyborami do PE i do Sejmu.