Michał Szułdrzyński: Rząd nieustannie przejściowy

To zaś prognostyk niestabilności systemu tworzonego właśnie z mozołem przez najważniejszych polityków prawicy. Jarosław Kaczyński musi bowiem dbać o równowagę różnych sił i nie może podjąć decyzji, w którym konkretnym kierunku powinien pójść obóz rządzący. Ten problem nie zniknie. Gdy tylko na nowo zostanie zbudowany rząd, Zjednoczona Prawica stanie przed pytaniem, co dalej. Przez pięć lat PiS i jego prezes mozolnie gromadzili kolejne przyczółki władzy, coraz więcej było obszarów, które przejmowali w swoje władanie. Dziś obóz rządzący, a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, stoi przed najważniejszym pytaniem w swej historii: co z tak olbrzymią władzą, jaką posiadają, teraz zrobić? Jaką treścią polityczną wypełnić najbliższe trzy lata. Konflikty, podziały itp. są świetnym wypełniaczem politycznej przestrzeni, ale nie wystarczą, by do następnych wyborów dowieźć wysokie poparcie.

Paradoksalnie PiS stał się dziś ofiarą własnego sukcesu. Zrealizował wielkie socjalne obietnice i za bardzo nie wie, co robić dalej. Póki koniunktura sprzyjała, można było dryfować. Ale dziś, gdy w oczy zagląda poważny kryzys, a do budżetu puka kolosalny deficyt, nie będzie tego można po prostu przeczekać. Nie da już się bawić tematami zastępczymi i liczyć, że jakoś to będzie. Nie, przychodzą trudne czasy. Jarosław Kaczyński, wchodząc do rządu, bierze na siebie wielką odpowiedzialność i prędzej czy później będzie się musiał zdecydować, co zrobić z tak wielką władzą, jaką zgromadził. PR-owskie zagrywki w stylu jesiennej ofensywy programowej nie wystarczą, by napełnić treścią pozostałe trzy lata, jakie PiS będzie u władzy. Jeśli to się nie zmieni, ten rząd będzie – jak w piosence Kaczmarskiego – antylitanią na czasy przejściowe.