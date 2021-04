Koronawirus. Kiedy wszystkie dzieci wrócą do szkół? Minister odpowiada

- To nie jest kwestia liczby zakażeń, to jest kwestia trendu, dynamiki spadkowej (epidemii) koronawirusa. Nie sama liczba zakażeń jest decydująca tylko sytuacja w służbie zdrowia, wydajność służby zdrowia - podkreślił minister.

- Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli - dodał.

- Powrót do nauki stacjonarnej jest konieczny dla dzieci i młodzieży - podkreślił minister.

- Każdy etap luzowania obostrzeń to kolejne kilka milionów ludzi w ruchu (rodziców przywożących dzieci na zajęcia - red.). To kwestia kontaktów między ludźmi, które muszą być mniejsze - tak Czarnek uzasadniał to dlaczego od 19 kwietnia ruszają zajęcia stacjonarne w żłobkach i przedszkolach, w czasie gdy szkoły wciąż pozostaną zamknięte.

- Nauka zdalna jest na wyższym poziomie niż rok temu, ale nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej - podkreślił minister.

A co z maturami? - Matury próbne pokazały, że można zachować reżim sanitarny i bezpiecznie przeprowadzić stacjonarne matury. Ale będziemy rozmawiać - odpowiedział minister.

Czy maturzyści powinni zostać zaszczepieni przed egzaminami? - W pierwszej kolejności muszą być szczepieni ci, którzy są najbardziej zagrożeni. Będziemy rozmawiać o tym jak zabezpieczyć szkoły, jak wprowadzić jeszcze większe zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo maturzystom - zapowiedział.

A czy maturzyści będą testowani na COVID-19 szybkimi testami? - Z pewnością to jeden z pomysłów na to jak zwiększyć bezpieczeństwo w czasie matur - odparł Czarnek dodając że to, jego zdaniem, dobry pomysł, który będzie konsultował z ekspertami.