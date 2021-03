Ministerstwo kultury zgubiło przecinek we własnym logo

Czy rzeczywiście „oddzielenie elementów nazwy przy wykorzystaniu kolorów” może zastąpić przecinek? Czy jest to praktyka stosowana przy projektowaniu logotypów? – Przede wszystkim trudno znaleźć nazwy, w których zawarty jest przecinek. W takich sytuacjach, tworząc logo, raczej stosuje się akronim – komentuje dla „Rzeczpospolitej” projektant logotypów Andrzej Ludwik Włoszczyński. – Z punktu widzenia języka polskiego usunięcie przecinka to ewidentny błąd – dodaje.

Jego zdaniem w sytuacji, gdy brakuje przecinka, mało zrozumiale jest zakończenie nazwy kropką. – Logika poleciał tu kompletnie na łeb – mówi. – Kropka jest błędem, który popełniono w wersji logotypu sprzed zmiany nazwy. Miała pełnić formę ozdobnika, który teraz wygląda jeszcze gorzej, gdy częścią logotypu stał się polski orzeł – dodaje.

Filip Tofil ze Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej mówi, że na interpunkcji kontrowersje się nie kończą. – Źle zbudowana jest struktura informacji. Zwroty „Kultura” oraz „i Sportu” zostały z nieznanych powodów powiększone i wyróżnione kolorem, co sugeruje ich większa wagę, spychając „Ministerstwo” i „Dziedzictwo Narodowe” na drugi plan. Trudno nie odnieść wrażenia, że albo autor znaku, albo, co gorzej, ministerstwo, nie wie, co jest ważne, a co nie. A to właśnie komunikacja wizualna w wielu krajach tworzy przyjazne środowisko do dyskusji organów państwa z obywatelami. U nas mamy „głuchy telefon” – komentuje.

Jego zdaniem jakość tego logotypu to tragedia. – Następnym krokiem może być tylko komedia albo dramat – ironizuje.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje, że zaprojektowanie logotypu nie pociągnęło dodatkowych kosztów. „Aktualizacja znaku została przygotowana przez grafików MKDNiS w ramach ich zadań” – wyjaśnia.