Sikorski: Gowin jest jak Lepper w 2007

- Gowin ma szczęście, bo Leppera wykończono prowokacją, w której był niewinny, a i tak dostał rykoszetem, co doprowadziło do jego samobójstwa. A Gowinowi tylko partię próbują odebrać - powiedział w TOK FM europoseł KO Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski uważa, że Jarosław Gowin jest obecnie w sytuacji analogicznej do tej, w jakiej w 2007 roku znalazł się nieżyjący już Andrzej Lepper, lider Samoobrony, koalicjanta PiS Lepper został odwołany z funkcji wicepremiera w wyniku prowokacji dotyczącej tzw. afery gruntowej. Ówczesny premier Jarosław Kaczyński uznał go za "osobę w kręgu podejrzeń" w związku z operacją CBA kontrolowanego wręczenia łapówki dwóm osobom oskarżonym o powoływanie się na wpływy w ministerstwie rolnictwa. Oferowali oni podstawionemu agentowi CBA odrolnienie ziemi w gminie Mrągowo. Operacja zakończyła się nie tak jak planowało CBA, bo - jak początkowo przyjęła prokuratura - Lepper został uprzedzony o akcji i odwołał spotkania. (Czytaj także: Afera gruntowa w sądzie) Odwołanie Leppera zakończyło koalicję, w której skład wchodziła jeszcze Liga Polskich Rodzin Romana Giertycha, co doprowadziło do przedterminowych wyborów. W ich wyniku Prawo i Sprawiedliwość do 2015 roku utraciło władzę.