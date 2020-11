Rzecznik rządu: Uchwała Senatu nie pomaga. Jest szkodliwa

Komentując powiązanie budżetu z praworządnością, powiedział, że mechanizm ten jest nie do zaakceptowania. - Pokazywaliśmy już wcześniej taki zakres regulacji, który byłby akceptowalny, on dotyczyłby bezpośrednio budżetu Unii Europejskiej, a nie subiektywnych i arbitralnych ocen co do praworządności - mówił Müller.

Rzecznik rządu zapowiedział również dzisiejszą wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Budapeszcie. - Ważne jest to aby pokazać wspólne działania, w dyplomacji gesty i symbole są istotne, gdy podchodzi się do kolejnego etapu negocjacyjnego, dlatego też ta dzisiejsza wizyta pana premiera - mówił.