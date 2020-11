Senat wzywa rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu UE

W uchwale Senat wezwał rząd do "poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej". Zdaniem autorów tekstu, zapowiadane przez rząd weto "godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski", a także "grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem Polsce wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich, w tym z Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa".

W uchwale czytamy, że na te środki czekają pracownicy i przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, a także system ochrony zdrowia w Polsce i całej Europie.

"Rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy, czyli w istocie po to, by zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej" - głosi uchwała Senatu.

Według autorów, sprzeczne z racją stanu jest "poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów partii rządzącej". W uchwale czytamy, że podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest "aktualna i ostateczna".