Koronawirus w Polsce. Decyzja o lockdownie najwcześniej w przyszłym tygodniu

Kilka dni temu wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z portalem Business Insider zapowiadał, że możliwe jest wprowadzenie obostrzeń dotyczących przemieszczania się. - Gospodarkę powinniśmy zamykać na samym końcu, jeśli już inne metody okażą się nieskuteczne. To, co premier Morawiecki nazywa „narodową kwarantanną”, miałoby obejmować te same rozwiązania co wiosną, być może jednak poszerzone o dodatkowe ograniczenia związane z przemieszczaniem się - powiedział lider Porozumienia.

Sprawy bieżące dotyczące walki z epidemią oraz strategii w kwestiach międzynarodowych były omawiane we wtorek na posiedzeniu Rady Koalicji. Jak wynika z naszych informacji, Rada przyjęła informacje na ten temat, chociaż nie obyło się bez dyskusji o tym, w którym momencie zwalczania pandemii jest kraj. Omawiano też sprawę tematu aborcji i prezydenckiej ustawy, która trafiła do Sejmu.

Dopytywany o to rozwiązanie wicepremier stwierdził, że np. ograniczenie możliwości wychodzenia z domu wyłącznie w celu zrobienia podstawowych zakupów w najbliższym sklepie w określonych ramach czasowych to „rozwiązania znacznie mniej bolesne niż kolejne restrykcje nakładane na gospodarkę i aktywność biznesu”.

Ogłoszenie lockdownu może nastąpić, gdy liczba zakażeń Covid-19 sięgnie 75 na 100 tys. mieszkańców. To przekłada się na dobową liczbę zakażeń na poziomie blisko 30 tys. Pod koniec zeszłego tygodnia byliśmy blisko tej liczby. W czasie weekendu jednak odnotowano spadek wykrytych zakażeń.

Od soboty zamknięte są sklepy w galeriach handlowych. Wyjątek to sklepy spożywcze, apteki, drogerie, punkty usługowe. Nowe ograniczenia dotyczą handlu. Małe sklepy o powierzchni do 100 m kw. mogą obsługiwać 1 klienta na 10 m kw. W większych sklepach limit pozostaje bez zmian 1 osoba na 15 m kw. Zamknięte są też wszystkie placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie. Hotele mogą przyjmować jedynie osoby podróżujące służbowo.

Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że możliwy będzie powrót do zasad ze stref czerwonych przy 25 do 50 przypadków na 100 tys. osób; przy 10 do 25 przypadków - powrót do zasad ze stref żółtych. - I oby jak najszybciej to nastąpiło - mówił szef rządu. - Oby jak najszybciej to nastąpiło, ale dzisiaj nie możemy tego zakładać - dodał.

Mateusz Morawiecki przywołał przykład Izraela, gdzie, jak mówił, czterotygodniowy lockdown doprowadził do gwałtownego spadku przyrostu nowych przypadków koronawirusa - o ok. 70 proc.