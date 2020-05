Sondaż: 40,1 proc. za dymisją Szumowskiego

Głównym zarzutem stawianym obecnie przez opozycję ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu jest to, że - jako wiceminister nauki, który nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - mógł mieć wpływ na decyzje o przyznawaniu dotacji spółce swojego brata, Marcina Szumowskiego, w której przed wejściem do polityki sam Łukasz Szumowski również miał udziały.

- W związku ze stawianymi przez opozycję zarzutami ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu, dwóch na pięciu badanych uważa, że powinien zostać odwołany ze stanowiska. Częściej takiego zdania są mężczyźni niż kobiety (46% vs 35% kobiet). Częściej ten pomysł popierają też osoby zarabiające 2001-3000 zł (47%) oraz w wieku 25-34 lat (47%). Ponad połowa badanych, którzy są za odwołaniem ministra zdrowia, to osoby z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym oraz pochodzące z miast od 100 do 199 tys. Przeciwnicy odwołania Szumowskiego ze stanowiska ministra zdrowia nieznacznie różnią się pod względem płci (34% kobiet i 31% mężczyzn). Są to głównie osoby powyżej 50 roku życia (42%). Prawie połowa badanych, którzy nie zgadzają się z odwołaniem ministra zdrowia ma wykształcenie zasadnicze zawodowe. Dwóch z pięciu zarabia w przedziale 3001- 5000 zł i mieszka w mieście od 200-499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.