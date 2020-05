Dotacja na 24 mln zł. Posłowie KO o podwójnej roli Szumowskiego

24 listopada 2016 r. na stanowisko wiceministra nauki został powołany Łukasz Szumowski, "który, co warto podkreślić, w ramach zarządzenia ministra nauki jest osobą zastępującą wiceministra w nadzorze nad NCBR" - dodał Szczerba. Joński poinformował, że dokumenty dotyczące zarządzeń upoważniających Szumowskiego do zastępowania podsekretarza stanu, którym podlega NCBR, posłowie KO otrzymali w Ministerstwie Nauki. Dodał, że cztery dni po objęciu przez Szumowskiego funkcji w resorcie spółka złożyła odwołanie od wcześniejszej decyzji o nieprzyznaniu dotacji.

Joński poinformował, że podpisanie umowy nastąpiło 6 marca 2018 r. W tym okresie Łukasz Szumowski był ministrem zdrowia, ale, według Szczerby, jego nazwisko w projekcie wciąż istniało. - We wniosku o dofinansowanie, który jest załącznikiem do umowy z 6 marca - doprecyzował poseł.

"Nie ma dla takich praktyk zgody'

- Mam wrażenie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej - ocenił Szczerba dodając, że sprawa jest zadaniem nie dla polityków opozycji, lecz dla organów państwa.

- Rozmawiamy również z pracownikami tej instytucji (NCBR - red.). Wszyscy wiedzieli, zajmując się procedurą odwoławczą, protestem, czyim wnioskiem się zajmują i jakie nazwisko - a było to nazwisko "Łukasz Szumowski" - było wpisane w ten wniosek. W naszej opinii nie ma dla takich praktyk zgody - dodał polityk KO.

- Państwo, jakiego chcemy, to państwo transparentne, które nie pozwala na tego typu praktyki na styku biznesu i polityki. Tylko w oligarchiach postsowieckich nazwisko polityka otwiera drzwi do kontraktów, do przywilejów, do grantów. Wydawało nam się, że nad Wisłą takie sytuacje nie będą mieć miejsca - oświadczył.