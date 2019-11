Tomasz Grodzki: Dla polskich dzieci nie jest ważna ideologia LGBT

- Kwestia, czy podobało mi się expose premiera Mateusza Morawieckiego nie jest istotna. Pierwsza impresja, była trochę jak z PRL-u "jesteśmy 10. potęgą gospodarczą świata, a na półkach bywało pusto". Bardzo mnie zmartwiło, że mało było o ochronie zdrowia, która jest mi szczególnie bliska - skomentował w Polsat News marszałek Senatu.

- Kto podniesie ideologiczną rękę na dziecko, ten podnosi rękę na całą wspólnotę (...) Nie dopuszczę do tej wojny, a jeśli do niej dojdzie, my ją wygramy - mówił premier.

– Dla polskich dzieci nie jest ważna ideologia LGBT, tylko dobre szkolnictwo, dobra pediatria, dobre możliwości startu zawodowego, kontynuowania nauki. To są rzeczy, które martwią Polki i Polaków – ocenił Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu powiedział również, że prawdopodobnie wygłosi orędzie na Boże Narodzenie.