PILNE Nowy rząd Morawieckiego. Ujawniono skład Rady Ministrów

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, po którym zmiany w rządzie zostały podane do wiadomości. Na konferencji prasowej wystąpili prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

- Chcemy po prostu dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, np. związane z możliwym poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa "kryzys" - zaznaczył, przyznając, że to spowolnienie "rzeczywiście w tej chwili następuje". - Mamy plan, aby skutki tego spowolnienia w Polsce były żadne, albo w każdym razie zupełnie minimalne - zadeklarował mówiąc, że temu ma służyć skład nowego rządu.

- Chcemy w ciągu tych czterech lat rządów, które nas czekają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zrobić wszystko, by sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza, i to pod każdym względem, niż dzisiaj, począwszy od ich sytuacji materialnej, a skończywszy na ochronie ich zdrowia, ich bezpieczeństwa, łatwości poruszania się - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Skład rządu, który został przedstawiony przez pana premiera, został po dyskusji zaakceptowany przez Komitet Polityczny PiS - poinformował Kaczyński dodając, że rząd ma "w wielkiej mierze" charakter kontynuacyjny. - To jest kontynuacja dobrej zmiany - ocenił.

- Chcemy kontynuować wszystkie nasze zapowiedzi, wszystkie nasze programy. W duchu wiarygodności będziemy w pełni realizowali to, co zapowiedzieliśmy wcześniej - oświadczył Mateusz Morawiecki przed ogłoszeniem proponowanego składu gabinetu.

Nowy gabinet utworzą reprezentanci Zjednoczonej Prawicy, która startując jako KW PiS wygrała październikowe wybory do Sejmu, zdobywając 43,59 proc. głosów. Z 235 mandatów uzyskanych przez Zjednoczoną Prawicę, 199 przypadło PiS-owi Jarosława Kaczyńskiego, 18 Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry, a 18 Porozumieniu Jarosława Gowina.

Zgodnie z konstytucją, w Polsce premiera desygnuje prezydent, wybierając zazwyczaj osobę wskazaną przez większość parlamentarną. Desygnowany premier przedstawia prezydentowi proponowany skład Rady Ministrów. Następnie w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji rządu prezydent powołuje premiera i członków Rady Ministrów.



Kandydat na premiera ma 14 dni od powołania przez prezydenta, by przedstawić Sejmowi plan działania swego rządu z wnioskiem o wotum zaufania. Do uchwalenia wotum potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.