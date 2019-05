Jaki: Szydło byłaby dobrym szefem Parlamentu Europejskiego

Mówiąc o budowaniu większości w PE Jaki nie krył, że jego partia liczy na to, iż jej frakcja będzie kluczowym elementem układanki koalicyjnej.

- Nie ukrywam, że na to liczymy i na to jest duża szansa - powiedział Jaki.

Czytaj także: Po wyborczej wygranej PiS: Czas na rekonstrukcję

Pytany o kandydata PiS na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jaki zastrzegł, że za wcześnie jest na takie deklaracje, ale odpowiadając na apele Krystyny Pawłowicz...

Polka,BEATA SZYDŁO,b.premier,zdobyła NAJSILNIEJSZY mandat demokrat.wyborów do PE -ok 500 tys głosów- powinna być forsowana przez nas na PRZEWODNICZĄCĄ tego Parlamentu.

Ma wprawdzie małe szanse bo to funkcja do polityczn rozdziału,

ale PL,HUN,ITA -SPRAWDŹMY tę UE „demokrację”.