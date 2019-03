Szef MSZ Jacek Czaputowicz wyszedł ze studia RMF FM. Ministerstwo wydało komunikat

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz miał być wczoraj wieczorem gościem w studiu RMF FM. W ostatniej chwili odwołał wywiad, ponieważ rozmowa miała dotyczyć zamachu w Nowej Zelandii. Resort wydał komunikat w tej sprawie.

Jak informuje RMF FM, powodem było jedno z pytań, które miało być mu zadane - o "polski wątek" piątkowego zamachu w Nowej Zelandii.

- Gościem miał być minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz, który był w naszej redakcji, w naszym studiu, ale to studio opuścił na wiadomość, że jednym z pytań, które padnie w naszej rozmowie, będzie pytanie o to co wydarzyło się w Nowej Zelandii - powiedział Marcin Zaborski, który w RMF RM miał rozmawiać z Jackiem Czaputowiczem.

Czaputowicz przed wejściem na antenę powiedział, że nie ma żadnych informacji na ten temat oraz nie jest przygotowany do rozmowy. Po więcej informacji odesłał do swojej rzeczniczki.

"W zw. z tragicznymi wydarzeniami w Nowej Zelandii MSZ składa kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły w ataku terrorystycznym. Potępiamy wszelkie akty terroru. MSZ nie jest instytucją właściwą do komentowania doniesień o rzekomym wątku polskim w tej tragedii" - przekazało ministerstwo na Twitterze.



"W związku z trwającymi czynnościami wyjaśniającymi wątek polski w ataku terrorystycznym w Nowej Zelandii MSZ RP nie komentuje sprawy" - przekazano później.