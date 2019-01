Sasin o złagodzeniu kary dla Rybaka: Ziobro nie steruje sądami

- Piotr Rybak otrzymał zgodę na wystąpienie narodowców, od prezydenta Oświęcimia, zresztą byłego polityka PO – mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin w programie #RZECZoPOLITYCE.

"Rzeczpospolita": Czy państwo zdało egzamin z organizacji obchodów rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz? Piotr Rybak znany ze swoich nacjonalistycznych wypowiedzi, znany z tego, że palił kukłę żyda we Wrocławiu, przeszedł przez bramę Auschwitz, a wcześniej wykrzykiwał z grupką innych narodowców hasła antysemickie.



Jacek Sasin: Byłem w czasie tych obchodów w Auschwitz, nie widziałem tej manifestacji, więc na pewno nie miała miejsca na terenie samego obozu i nie było żadnej zgody na to, żeby odbyła się taka manifestacja.

A mimo wszystko ona się odbyła przed terenem obozu.

Ona się odbyła na terenie miasta Oświęcim, za zgodą władz samorządowych. Prawo mówi o tym, że zgodę na zgromadzenia publiczne na terenie miasta, wydaje samorząd tego miasta i taką zgodę Piotr Rybak otrzymał od prezydenta Oświęcimia, zresztą byłego polityka PO. W związku z czym dziwią mnie trochę zarzuty, które są publicznie formowane przez Grzegorza Schetynę w stosunku do rządu, w związku z tą pożałowania godną manifestacją, pożałowania godnym incydentem, który nigdy nie powinien się zdarzyć. To nie rząd podejmował w tej sprawie jakiekolwiek decyzje.

A to nie policja powinna reagować, służby nie powinny reagować, kiedy są wznoszone takie hasła?

To była legalna manifestacja, zalegalizowana przez samorząd Oświęcimia. Natomiast służby zebrały materiał w trakcie tej manifestacji, on jest w tej chwili analizowany przez policję. Jeśli okażę się z tej analizy, że prawo zostało złamane to konsekwencje też zostaną wyciągnięte.

Ale już były wyciągane konsekwencje wobec Piotra Rybaka.

Tak został skazany za ekscesy, które miały miejsce w 2015 roku.

Tak, ale później się odwoływał, ta kara była znacznie mniejsza, mógł liczyć na przychylność Zbigniewa Ziobry.



Ta teza jest nieuprawniona, mówimy o wyrokach sądu. Minister Ziobro nie jest ministrem, który steruje sądami.

Ale jest prokuratorem generalnym.



No tak, ale to nie prokuratorzy wydają wyroki.



Piotr Rybak jest osobą, która często pojawiała się w otoczeniu ministra Ziobro i Patryka Jakiego. Są liczne zdjęcia, na których oni razem występują.



Na różnego rodzaju otwartych spotkaniach, gdzie każdy może przyjść, pojawiają się w gronie polityków różnego rodzaju osoby, z którymi ci politycy na pewno nie mieliby ochoty mieć z nic wspólnego, a już na pewno nie podzielają ich poglądów.



Czy to nie rządzący dają przyzwolenie na tego typu działania Piotrowi Rybakowi?



Ten incydent o którym mówimy wydarzył się bez żadnego udziału władzy rządowej, była to manifestacja która została zalegalizowana przez władze samorządowe.



To idzie też na konto Polski.



Zgoda, ale w takim razie rozmawiajmy o tym jaką mamy alternatywę, bo de facto musielibyśmy zmierzać ku ograniczeniu wolności zgromadzeń. Być może w niektórych przypadkach należałoby o tym rozmawiać: np. w przypadku kiedy właściwie można było przewidzieć, że ta manifestacja będzie miała taki przebieg. Na barkach samorządu Oświęcimia spoczywała ta odpowiedzialność, żeby tej manifestacji jednak nie zalegalizować, niedobrze się stało, że zgoda na taką manifestację została wydana.



A policja zdała egzamin, powinna zareagować inaczej kiedy tego typu hasła padały?



To zawsze jest pytanie o to, jakie powinny być granice działań służb porządkowych. Należy postawić pytanie, czy zawsze kiedy padają hasła, które się nie podobają władzy, ma interweniować policja i taką manifestacje w jakiś sposób rozbijać.

