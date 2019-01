Ranking ministrów rządu Mateusza Morawieckiego

Kto jest najlepszym, a kto najgorszym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Rok temu w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie rządu.

Poniżej dalsza część artykułu

Wkrótce spodziewane są dalsze przetasowania. „Duże zmiany w rządzie, odejście wielu ministrów. To wszystko w związku z kampanią do Parlamentu Europejskiego – to do tej pory najczęściej powtarzany w mediach scenariusz dotyczący początku roku w partii rządzącej” – pisał Michał Kolanko.

„Ktoś z rządu będzie startował w wyborach do PE i na pewno wygra, więc jakaś zmiana będzie potrzebna” - potwierdził marszałek Senatu Stanisław

Jak Polacy oceniają poszczególnych ministrów? Najczęściej badani wskazywali, że najlepszy minister w rządzie Mateusz Morawieckiego to sam Morawiecki (12 proc.). Druga najczęściej wskazywana była Beata Szydło (5 proc.) a trzeci – Zbigniew Ziobro (5 proc.). Ponad połowa ankietowanych nie umiała wskazać żadnego z ministrów w tym rządzie jako najlepszego. Najgorzej wypadł minister środowiska Henryk Kowalczyk.

„Dystans badanych wobec rządu Morawieckiego może być wynikiem rozczarowania brakiem nowej politycznej energii w obozie dobrej zmiany” – pisała Zuzanna Dąbrowska.

„W szczytowym momencie gabinety Szydło i Morawieckiego liczyły ponad 120 ministrów i wiceministrów. To ewenement na tle Europy” – zauważył Wiktor Ferfecki.

Największa grupa respondentów uważa, że premier Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji po opublikowaniu nagrań z afery podsłuchowej – pokazał październikowy sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

- Mężczyźni częściej niż kobiety pozytywnie oceniają Mateusza Morawieckiego oraz Zbigniewa Ziobro. Premier jest częściej pozytywnie oceniany przez osoby w wieku 35-49 lat (17 proc.), badanych o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (35 proc.), o dochodzie netto powyżej 5000 zł (19 proc.) oraz ankietowanych z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (17 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.