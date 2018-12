Barbara Nowacka: Premier jak Dyzma. Wydaje mu się, że jest Piłsudskim

- Premier Mateusz Morawiecki nieumiejętnie chce przykryć realne problemy - mówi Barbara Nowacka.

Mateusz Morawiecki uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Za głosowało 231 posłów. Przeciw było 181 posłów. 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Oprócz 221 posłów PiS za wotum zaufania wobec rządu głosowało 6 posłów niezrzeszonych (Piotr Łukasz Babiarz, Magdalena Błeńska, Marek Jakubiak, Jan Klawiter, Stanisław Pięta i Janusz Sanocki) i 4 posłów z koła Wolni i Solidarni.

Głosowanie poprzedziło wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef rządu podsumował osiągnięcia swoich ministrów.

- To, co widzieliśmy w Sejmie, to był przedziwny cyrk. Oni przebijają Monty Pythona - oceniła w TVN24 Barbara Nowacka.

Zdaniem liderki Inicjatywy Polska premier unika prawdziwej debaty na temat spadającego zaufania do rządu.

Nowacka uważa, że premier "zachowuje się jak Dyzma, któremu wydaje się, że jest Piłsudskim". - Te drwiny, kpiny, przedziwne najazdy na opozycję, kiedy są realne problemy. Widać, że premier chce je przykryć, ale przykrywa je dosyć nieumiejętnie - podsumowała.