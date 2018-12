Morawiecki: Odchodzimy od węgla. Szydło: Węgiel to przyszłość

Premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach powiedział, że zależność Polski od węgla maleje i będzie dalej malała w najbliższym czasie. Wicepremier Beata Szydło powiedziała w Brzeszczach, że "węgiel i górnictwo to nasza przyszłość".

Debatę na temat przyszłości polskiego górnictwa rozpoczął dziś prezydent Andrzej Duda, który w trakcie Akademii Barbórkowej Grupy Tauron w Brzeszczach powiedział, że nie pozwoli na to, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo, dopóki on pełni urząd prezydenta.

- Zbyt wielką mamy w nim tradycję, choćby tego święta świętej Barbary, waszej Barbórki, której zwyczaje wpisane są na listę naszego dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim jesteście państwo branżą absolutnie strategiczną, która – jak wspomniałem – stanowi fundament naszej gospodarki - mówił Duda.

W podobnym tonie wypowiedziała się wicepremier Beata Szydło. – Chcemy rozmawiać o inwestycjach, o perspektywach, o pokazywaniu szans jakie daje ten przemysł. Dla nas, tutaj w Polsce, górnictwo i węgiel to nie jest tylko i wyłącznie akademicka dyskusja na szczycie klimatycznym, ale to jest rzeczywistość naszej gospodarki, nasza przyszłość. Mądrze gospodarujmy naszymi zasobami, mądrze dbajmy o nasze środowisko, a na pewno będziemy mogli mówić też o dobrym i mądrym rozwoju - powiedziała.

O odejściu od węgla mówił natomiast w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. - Pokazujemy, że nasza zależność od węgla będzie malała i ona maleje rok po roku - mówił szef rządu.

- Stawiamy na nowe źródła, zaprezentowane, takie jak energetyka wiatrowa na morzu, jak fotowoltaika, jak energetyka atomowa - dodał.