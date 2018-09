Morawiecki pisał: Sąd może orzec, że prawa nie można stosować

"Jeżeli w pojedynczym przypadku norma prawa krajowego koliduje z normą prawa wspólnotowego, to właściwy sąd krajowy może w ramach przedstawionej w par. 14 nr 17 i n. kontroli dojść do wniosku, iż prawo krajowe nie może być stosowane" - czytamy w podręczniku "Prawo europejskie" z 1999 roku. Autorami książki są prof. Frank Emmert i obecny premier, Mateusz Morawiecki - pisze Onet.pl.

Słowa te stoją w sprzeczności z obecnym stanowiskiem prezentowanym przez PiS i rząd Mateusza Morawieckiego, który twierdzi, iż Sąd Najwyższy nie miał prawa zawiesić budzących kontrowersje przepisów znowelizowanej ustawy o SN do czasu uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane w kwestii tych pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Sporne przepisy dotyczą kwestii przechodzenia sędziów SN na emeryturę.

Zdaniem polityków PiS sędziowie SN nie mają jednak kompetencji do zawieszania przepisów obowiązującego w Polsce prawa, uchwalonego wcześniej przez parlament i podpisanego przez prezydenta.

Tymczasem w podręczniku z 1999 roku Morawiecki, który w latach 1993-1998 studiował prawo europejskie na Uniwersytecie w Bazylei, przekonywał jednak, że sądy krajowe mogą mieć takie kompetencje, jeśli jakaś norma prawna stoi w sprzeczności z normą prawa UE.

Bum??M.Morawiecki potwierdza, że SN może zawiesić stosowanie niezgodnych z prawem UE przepisów. Fragment podręcznika autorstwa M.Morawieckiego oraz F.Emmerta z 1999 r. #PiSokryzja #SądNajwyższy #PytaniaPrejudycjalne pic.twitter.com/79P6oKUUQX — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 14, 2018

- To co dziś prezentuje pan premier, w kontekście jego wcześniejszych poglądów to jest skandaliczna i gigantyczna hipokryzja i "pisokryzja" - oburza się w rozmowie z Onetem Krzysztof Brejza, poseł PO, który umieścił na swoim koncie na Twitterze fragment podręcznika. - Zaprzeczać i nie szanować tego, co się samemu napisało - jak ma to miejsce w przypadku premiera - to to jest już jakieś głębokie rozdwojenie jaźni - dodaje.

- Nie wiem, czy te słowa są autorstwa pana premiera Morawieckiego, czy też współautora tej publikacji. A poza tym, nawet jeśli miał taki pogląd dziewięć lat temu, to przecież mógł go zmienić - stwierdził z kolei poseł PiS Marek Ast.