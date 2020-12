Pracodawcy z nadzieją patrzą na 2021 rok

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu, produkcja przemysłowa, budownictwo i handel – to w tych branżach w pierwszych miesiącach 2021 r. powinno być najłatwiej o pracę. Tak wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej" raportów dwóch dużych agencji zatrudnienia, ManpowerGroup i Randstad, które zostaną ogłoszone we wtorek.

– Z naszych obserwacji wynika, że w porównaniu do pierwszej fali koronawirusa większość przedsiębiorstw nauczyła się funkcjonować w obecnej rzeczywistości i stara się nadrobić stracone w wyniku pandemii szanse. Firmy oczekują spadku zachorowań oraz wprowadzenia szczepionki, dlatego w najbliższym czasie ich zapotrzebowanie na nowe ręce do pracy będzie rosnąć – mówi „Rzeczpospolitej" Dominik Malec, dyrektor regionalny w Manpower. Według niego za ogólną pozytywną prognozą dla Polski stoi dobra sytuacja sektorów, które poradziły sobie z pandemią. To przede wszystkim budownictwo, produkcja przemysłowa i handel, na czele z e-commerce. Barometr ManpowerGroup dowodzi też, że najwięcej optymizmu mają duże firmy: 13 proc. z nich zamierza zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2021 r. Wśród mikrofirm to jedynie 1 proc.