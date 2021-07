Młodzi boją się wrócić do pracy. To efekt pandemii

Fakt, że młodzi ludzie zmagają się z problemami i nie są optymistycznie nastawieni do przyszłości ma pokrycie w faktach. To najmłodsi pracownicy byli w czasie lockdownów zwalniani w pierwszej kolejności. Dwie trzecie wszystkich zwolnionych w trakcie pandemii to właśnie pracownicy między 18 a 24 rokiem życia. Do tego znacznie częściej kierowano ich na przymusowe urlopy. Zdaniem badaczy z IFS przed popadnięciem w ubóstwo najmłodszą część populacji ocaliło kilka czynników – rządowy program pomocy (dofinansowanie miejsc pracy, w którym znaczną część pensji przymusowo urlopowanych pracowników finansował budżet państwa), fakt, że część z nich opóźniła początek kariery zawodowej oraz to, że wielu młodych ludzi przedłużyło mieszkanie wspólnie u rodziców (lub do nich wróciło). W trakcie pandemii o 5 punktów procentowych (z 45 do 50 proc.) wzrósł odsetek osób między 19 a 24 rokiem życia mieszkających z rodzicami (z wyłączeniem studentów).