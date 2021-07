Absolwenci do pracy znów mają pod górkę

Jeśli chodzi o zarobki, to osoby, które ukończyły studia w 2019 r., średnio dostawały w pierwszym roku pracy ok. 4 tys. zł, zaś absolwenci z 2018 r. – 3,56 tys. zł. Z kolei absolwenci z rocznika 2014 r. na start zarabiali 2,4 tys. zł, a teraz – po zdobyciu szlifów i doświadczenia – mają prawie dwa razy wyższe płace.

Przede wszystkim absolwenci studiów I i II stopnia z 2019 r. cechowali się większym ryzykiem bezrobocia niż ich starsi koledzy. Względny wskaźnik bezrobocia (wskaźnik ten odnosi bezwzględne wartości ryzyka bezrobocia do sytuacji w miejscu zamieszkania absolwenta), po spokojnych miesiącach z początku 2020 r., zaczął rosnąć od maja 2020 r. i do końca roku był wyższy od obserwowanego dla starszych roczników w takim samym okresie.

Dotyczyło to praktycznie wszystkich absolwentów z wyjątkiem studiów jednolitych, w tym przede wszystkim medycznych. Wynika to z tego, że lekarze po uzyskaniu dyplomu zostali skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji rządowych. Takie skierowanie mogły dostać również osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego i były uznawane za lekarzy odbywających staż podyplomowy na podstawie tymczasowego prawa do wykonywania zawodu.