Koronawirus: Skok bezrobocia dopiero przed nami

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści przeciętnie spodziewali się wzrostu stopy bezrobocia do 5,6 proc. Miał to być pierwszy marcowy wzrost tego wskaźnika od 2009 r., czyli okresu globalnej recesji wywołanej kryzysem finansowym.

Dane dotyczące bezrobocia potwierdzają to, na co wskazywały m.in. statystyki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw: w marcu, choć już od połowy miesiąca gospodarka była sparaliżowana ograniczeniami wprowadzonymi w celu zahamowania epidemii koronawirusa, nie doszło jeszcze do fali zwolnień.