9 mln Francuzów na technicznym bezrobociu

- Obecnie 9 mln osób jest objętych technicznym bezrobociem. To niezbędne w kryzysie. Zarobki co drugiego zatrudnionego płaci teraz tymczasowo państwo. Jest tego ponad 700 tys. firm, więcej niż co druga. To pokazuje powagę, głębię kryzysu gospodarnego po kryzysie epidemicznym — powiedziała Muriel Pénicaud w kanale informacyjnym LCI.

Poniżej dalsza część artykułu