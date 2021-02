W części branż rynek pracy nie odbije się po pandemii

Nie ma wśród nich Polski, lecz przedstawione w raporcie trendy raczej nie ominą naszego kraju. Jak zwracają uwagę eksperci McKinseya, jeszcze do niedawna – do wybuchu pandemii Covid-19 – wydawało się, że największe wstrząsy na rynku pracy będą związane z nowymi technologiami i globalizacją gospodarki. Zakładano, że rozwój automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji zmusi do przekwalifikowania się prawie 90 mln pracowników w największych gospodarkach. Teraz jednak analitycy McKinsey & Company twierdzą, że ta liczba może być o ok. 12 proc. większa, przekraczając 100 mln osób. W najbardziej rozwiniętych krajach grupa pracowników zmuszonych do zmiany zawodu wzrośnie o jedną piątą w porównaniu z wcześniejszymi prognozami.