Bezrobocie w Europie mocno wzrośnie i długo nie wróci do normy

Zgodnie z najczarniejszym scenariuszem, w którym Europa nie powstrzyma wirusa w ciągu trzech miesięcy i będzie zmuszona do kontynuowania działań związanych z dystansowaniem społecznym przez całe lato, stopa bezrobocia w UE osiągnie maksymalny poziom 11,2 proc. w 2021 r. Powrotu do stanu sprzed epidemii można spodziewać się najwcześniej w 2024 r.

W raporcie firmy eksperci prognozują, że w zależności od czasu trwania pandemii bezrobocie sięgnie od 6 proc. do 11 proc. i utrzyma się na tym poziomie przez najbliższe lata. W grupie zawodów wysokiego ryzyka – takich, które najboleśniej odczują redukcję godzin pracy, wynagrodzenia oraz tymczasowych przerw w wykonywaniu zawodu – znalazło się aż 25 proc. profesji, m.in. kasjerzy, kucharze i pracownicy budowy. Ponad 80 proc. osób wykonujących wyżej wymienione zawody nie posiada wyższego wykształcenia, co może utrudnić znalezienie zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy.

Aby zapobiec grupowym zwolnieniom, niektóre państwa już wprowadziły programy pomocowe dla firm i pracowników. Przykładowo przez następne trzy miesiące rząd Wielkiej Brytanii pokrywa 80 proc. wynagrodzenia pracownika do 2,9 tys. dolarów, a pakiet pomocowy zatwierdzony przez UE przewiduje przeznaczenie na dopłaty do wynagrodzeń równowartość 110 mld dolarów. Unia chce również zaoferować setki miliardów dolarów w formie pożyczek dla przedsiębiorstw oraz kredytów dla poszczególnych państw. Twórcy raportu podkreślają, że gdyby najgorszy scenariusz doszedł do skutku, byłaby to tragedia nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla całej gospodarki.

Problem bezrobocia jest dotkliwszy w Stanach Zjednoczonych, w których już teraz 22 miliony osób złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Jak zauważają eksperci McKinsey, podczas kryzysu finansowego w 2008 r. sytuacja wyglądała podobnie – wskaźnik bezrobocia w USA również podskoczył mocniej niż w Europie, jednak szybciej powrócił do poziomu sprzed kryzysu. Podczas gdy w USA bezrobocie osiągnęło poziom sprzed 2008 r. już w 2014 r., państwa Wspólnoty osiągnęły ten stan dwa lata później.