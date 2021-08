Hołownia: Poprzemy ustawę PO cofającą podwyżki dla polityków

- Jeżeli my dzisiaj nie będziemy mieli na to pomysłu, to nawet jeśli wygramy spektakularnie z tym PiS-em jedną listą albo jeszcze innymi chwytami, to PiS wygra następne wybory, po tych naszych wygranych wyborach, a więc my koncentrujemy się dzisiaj na pozycji, którą trzeba złożyć - mówił Hołownia.

Pytany o spadek poparcia dla Polski 2050 w sondażach lider ruchu stwierdził, że w czasie, gdy to Polska 2050 wyprzedzała w sondażach KO, Koalicja podważała ich metodologię. Uważa, że wakacje są czasem który należy przeczekać, a jego partia "spokojnie czeka do września", gdy zaprezentuje "pełny albo prawie pełny" pakiet rozwiązań programowych.

Ruch 2050 zamierza poprzeć projekt ustawy Platformy Obywatelskiej, która chce nią cofnąć forsowane przez PiS podwyżki dla polityków. Hołownia uważa jednak, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem projekt ten w ogóle nie będzie w Sejmie procedowany - "albo nie dostanie numeru druku, albo trafi do zamrażarki".

Poiltyk jest zdania, że sprawa płac polityków i wysokich rangą urzędników państwowych powinna być rozwiązana systemowo, "razem z problemem płacy pierwszej damy czy pierwszego męża jeśli kiedyś taki będzie".

Takie rozwiązanie według niego jest szansą, "żebyśmy pokazali wszyscy po tej stronie, że myślimy o państwie odpowiedzialnie, a nie tylko przekrzykiwali się, kto jest większym symbolicznym obrońcą wolności".

Hołownia, podobnie jak inni politycy opozycji, krytycznie ocenia ustawę anty-TVN autorstwa PiS. Uważa ja za "absurd, który należy wyrzucić do kosza i który nie powinien mieć miejsca w XXI wieku".

- Jest zamachem na wolność słowa i nie tylko na stację telewizyjną, tę czy inną, tylko na wolność mediów i stanowisko nasze w tej sprawie jest jasne – powiedział Szymon Hołownia