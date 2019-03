Jan Ołdakowski: Gwiezdne Wojny w okupowanej Warszawie Fotorzepa/ Darek Golik

U żołnierzy wyklętych jest heroizm i upór, ale nie ma wyjścia do współczesności. Imponują nam powstańcy warszawscy, bo oni w każdym momencie życia: czy to wojna czy pokój – wzywają do zaangażowania i aktywności. Do wzięcia odpowiedzialności - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.