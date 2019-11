Chłód Władimira Putina wobec wojskowych szpiegów

– Dzień dobry! Tu Władimir Putin. Serdecznie pozdrawiam was z okazji waszego zawodowego święta: dnia wojskowych wywiadowców – taką głosową wiadomość wypowiadaną przez prezydenta Putina (prawdopodobnie zmontowaną z jego kilku wypowiedzi) można w Rosji zamówić na telefon znanego sobie współpracownika GRU. Za równowartość 2,5 dolara.

W przeciwieństwie jednak do ubiegłego roku realny prezydent Rosji nie przemówił we wtorek do pracowników wywiadu wojskowego. Musieli zadowolić się jedynie ministrem obrony Siergiejem Szojgu. – Personel wywiadu godnie kontynuuje tradycje swych poprzedników – zapewniał szef resortu obrony.