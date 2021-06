Putin: Biden będzie mniej impulsywny niż Trump

W rozmowie z NBC News Putin pochwalił byłego prezydenta Donalda Trumpa, ale powiedział, że spodziewa się mniejszej liczby „impulsowych” decyzji od Bidena. Powiedział też, że obecny przywódca USA jest „człowiekiem kariery”, który „spędził całą dorosłość w polityce”.

Wywiad ma miejsce na kilka dni przed spotkaniem dwóch przywódców w Genewie.

Zapytany o zmiany w amerykańskiej prezydenturze, Putin powiedział, że to jego „wielka nadzieja”, że nie będzie już „żadnych impulsowych ruchów w imieniu urzędującego prezydenta USA”, ale mówił także o pozytywnie o Trumpie. - [On] jest niezwykłą indywidualnością, utalentowaną jednostką… Jest barwną jednostką. Możesz go lubić lub nie. Ale on nie pochodził z amerykańskiego establishmentu – powiedział Putin.

Ostatnie komentarze rosyjskiego przywódcy pojawiają się podczas wizyty Bidena w Wielkiej Brytanii na szczycie G7 – jego pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej od czasu objęcia urzędu na początku tego roku. Po szczycie Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden spotkają się z królową w zamku Windsor przed odlotem do Brukseli na rozmowy z NATO w poniedziałek i UE we wtorek. Następnie spotka się z Putinem po raz pierwszy od czasu, gdy został prezydentem USA.

Joe Biden rozpoczął podróż od ostrzeżenia Rosji, że jeśli zaangażuje się w „szkodliwe działania”, grożą jej „mocne i znaczące” konsekwencje.

Biały Dom już wcześniej wskazywał, że Biden zamierza poruszyć „pełny zakres palących kwestii” podczas szczytu w Genewie – w tym kontrolę zbrojeń, zmiany klimatyczne, rosyjskie zaangażowanie wojskowe na Ukrainie, hakowanie cybernetyczne i uwięzienie Nawalnego.