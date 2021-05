Rosja: Po ataku w Kazaniu ocenzurują gry komputerowe?

Urzędnicy z resortu oświaty też rzucili się do pracy i rozesłali po Rosji instrukcję nakazującą stworzenie list uczniów (oraz absolwentów szkół od 2018 roku) „skłonnych do naruszania dyscypliny”. Wydział oświaty w Murmańsku taki spis zaczął tworzyć jawnie, w internecie – podając dane uczniów. Wśród „przeklinających”, „włóczących się”, „wnoszących do szkoły broń”, „palących”, „używających narkotyków i alkoholu” i „kradnących” znaleźli się też uczniowie „należący do grupy Nawalnego, nieuznający rosyjskiego prawa”.

Cztery miesiące przed wyborami parlamentarnymi odezwali się również politycy z partii koncesjonowanej opozycji. Siergiej Mironow ze Sprawiedliwej Rosji zażądał zniesienia moratorium na wykonywanie kary śmierci (w Rosji nie zakazano jej, a jedynie przestano wykonywać). – No co, są jeszcze przeciwnicy kary śmierci za zabójstwo dzieci? – pytał. Władimir Żyrinowski domaga się zaś cenzurowania mediów, jego zdaniem główną winę za ataki na szkoły ponoszą bowiem dziennikarze, informując o nich.

Cały czas pojawiają się też żądania zaostrzenia prawa do posiadania broni. Już po strzelaninie w Kerczu w 2018 r. proponowano podniesienie wieku jej posiadaczy z 18 do 21 lat. Kreml się sprzeciwił wskazując, że do wojska powołuje się przecież od 18. roku życia. Ale rezultat debat okazał się zaskakujący. Dziś nikt już nie wie, jak to się stało, ale zamiast zaostrzyć przepisy, w końcu je złagodzono: obniżono wiek posiadaczy broni do 16 lat. Prawdopodobnie zadziałało bardzo silne lobby rosyjskich myśliwych.