Putin nie wyklucza, że będzie chciał znów być prezydentem

W Rosji wkrótce odbędzie się referendum konstytucyjne w sprawie przyjętych przez parlament zmian w ustawie zasadniczej, w tym umożliwiającej obecnemu prezydentowi ubieganie się o kolejne dwie sześcioletnie kadencje po 2024 r., gdy dobiegnie końca obecna kadencja Putina. Głosowanie potrwa od 25 czerwca do 1 lipca.

Przeciwnicy prezydenta uważają, że zmiana konstytucji ma umożliwić Władimirowi Putinowi utrzymanie władzy do 2036 r. Kreml twierdzi, że poprawki do ustawy zasadniczej są niezbędne, by wzmocnić rolę parlamentu w systemie politycznym oraz poprawić funkcjonowanie administracji publicznej.

- Nie wykluczam, że będę ubiegał się o urząd prezydenta, jeżeli umożliwi to konstytucja. Zobaczymy - powiedział Putin w rozmowie z państwową telewizją. - Jeszcze o niczym nie zdecydowałem - dodał prezydent.

Jeżeli w referendum obywatele odrzucą zmiany w konstytucji, po zakończeniu obecnej kadencji Putin nie będzie mógł w 2024 r. startować w kolejnych wyborach.

Władimir Putin w latach 1998 - 1999 był szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, następnie objął stanowisko premiera. Po rezygnacji Borysa Jelcyna pełnił obowiązki prezydenta. Głową państwa został po wyborach w 2000 r., cztery lata później uzyskał reelekcję. W 2008 r. Putin został premierem. W latach 2012 oraz 2018 ponownie wygrywał wybory prezydenckie.