Nastolatka przeszła na islam. Sąd po stronie rodziców

Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie pełnomocników dziewczynki, która wbrew swoim rodzicom przeszła na islam.

O orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie w głośnej sprawie informuje Instytut Ordo Iuris, którego prawnicy reprezentują rodziców.

Rodzina z Ukrainy przyjechała do Polski kilka lat temu. Maria R. rozpoczęła naukę w gimnazjum w Warszawie. Podczas zajęć teatralnych, na które uczęszczała, nawiązała kontakt z radykalną grupą muzułmańską. Pod jej wpływem przeszła na islam i zerwała kontakty z najbliższymi. Dziewczyna oskarżyła rodziców - Oksanę i Wiktora R. - o rzekome stosowanie przemocy wobec niej, co miało się objawiać tym, że nie akceptowali oni radykalnej zmiany trybu życia córki.

Dziecko zostało odseparowane przez sąd i umieszczone w pieczy zastępczej, gdzie nie podlega kontroli rodziców. W związku z tym, Sąd Rejonowy w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Prawnicy Ordo Iuris podjęli się reprezentacji rodziców wskazując na ich konstytucyjne prawo do wychowania córki zgodnie z własnymi poglądami. Na pierwszej rozprawie małoletnia stawiła się wraz z trzema swoimi pełnomocnikami, którzy wnieśli o przyznaniu dziecku statusu strony w postępowaniu. Prawnik Ordo Iuris wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że z mocy prawa dziecko nie jest stroną w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek pełnomocników dziewczyny, na co ci złożyli zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednocześnie przed rozpoznaniem zażalenia, prawnicy małoletniej wnieśli do Sądu Okręgowego pismo, aby ten przedstawił sprawę Sądowi Najwyższemu. W odpowiedzi na to prawnicy Ordo Iuris złożyli pisemną odpowiedź, w której przytoczyli dotychczasowe utrwalone stanowisko doktryny prawa rodzinnego oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego, które potwierdzało ich argumentację.

Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie pełnomocników dziewczynki i odmówił przedstawienia niniejszej sprawy Sądowi Najwyższemu.