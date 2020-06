Ambasador Chin w Polsce: Wspólna odpowiedzialność naszych czasów – razem dla światowego rozwoju

Epidemia nowego koronawirusa po raz kolejny pokazała, że ludzie są wspólnotą dzielącą ten sam los, a społeczność międzynarodowa może przezwyciężyć trudności tylko dzięki ścisłej współpracy - pisze Liu Guangyuan, ambasador Chin w Polsce.

22 czerwca miała miejsce 22 edycja Spotkania Przywódców Chin i Unii Europejskiej. Tym razem konferencja odbyła się poprzez łącza internetowe. Wideoszczytowi przewodniczyli premier Li Keqiang, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Der Leyen. Była to pierwsza od wybuchu epidemii COVID-19 okazja do rozmów między Chinami a UE na tak wysokim szczeblu. Tego samego dnia przewodniczący Xi Jinping, pozostając w Pekinie, spotkał się z przywódcami Unii na wideokonferencji, co całkowicie odzwierciedla to, jak dużą wagę Chiny przywiązują do swoich stosunków z Europą. Przywódcy obu stron jednogłośnie uznali, że Chiny i Europa - jako dwie potęgi na świecie, dwa główne rynki i dwie cywilizacje, powinny wzmocnić dialog i współpracę na płaszczyźnie strategicznej, wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom i dążyć do przeniesienia na wyższy poziom stosunków chińsko-europejskich. Uważam, że budowanie chińsko-europejskich relacji zachowujących charakter strategiczny i kompleksowy oraz przynoszących wzajemne korzyści pozostaje w zgodzie ze wspólnymi oczekiwaniami obu stron, jak również wspólnymi interesami państw członkowskich UE, w tym Polski. Są to również obowiązki Chin i Unii Europejskiej złożone na naszych barkach przez obecne czasy.

1. Wzajemny szacunek, poszukiwanie wspólnych rozwiązań i niwelowanie różnic, wspólne pogłębianie relacji partnerskich W ciągu 45 lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych zarówno Chiny, jak i UE przeszły niezwykłą drogę. Stosunki na linii Chiny- Europa doznawały wielu gwałtownych zmian, mimo to współpraca utrzymała rolę kluczowa, a relacje wykazały się silną witalnością. Chiny zawsze wspierały proces integracji europejskiej, mając nadzieję, że w ten sposób powstanie solidarna i dostatnia Europa. Chiny chętnie dzielą się z Europejczykami możliwościami stworzonymi przez własne reformy i rozwój. Obie strony ustanowiły wszechstronne partnerstwo strategiczne, aktywnie budując cztery jego filary, tj. na rzecz pokoju, wzrostu, reform i kultury. Współpraca chińsko-europejska już od dawna obejmuje pokój i bezpieczeństwo, środowisko, naukę i technologię, kulturę, edukację, zdrowie i wiele innych dziedzin. Od wybuchu epidemii nowego koronawirusa Chiny i Europa pomagały sobie i strzegły się wzajemnie, wspólnie pokonując trudności. W najtrudniejszych momentach każda ze stron mogła liczyć na wyciągniętą do niej pomocną dłoń partnera. Obie strony skutecznie komunikowały się i koordynowały działania poprzez wielostronne platformy, np. WHO, włączyły się również do współpracy międzynarodowej w walce z pandemią. Odzwierciedla to wielowątkowość i ogromny potencjał relacji na linii Chiny-UE, jak również szacunek dla życia i okazywane partnerom wsparcie. Epidemia jest nie tylko kryzysem zdrowia publicznego. Przyniosła ona również pomruki nieporozumień i sceptycyzmu wobec Chin. Jednak charakter współpracy między Chinami a Unią Europejską nie ulegnie zmianie i dalej będzie opierał się na uzyskiwaniu obopólnych korzyści, a determinacja Chin, by stanowczo podążać ścieżką pokojowego rozwoju, pozostanie niezachwiana. Jak zaznaczył przewodniczący Xi Jinping, Chiny są partnerem, a nie przeciwnikiem. Między Chinami a Europą nie istnieje fundamentalny konflikt interesów, współpraca znacznie przewyższa konkurencję, a zgoda mocno przeważa nad różnicami. Obie strony powinny szanować się wzajemnie, szukać wspólnej płaszczyzny porozumienia i niwelować pojawiające się różnice, stale zwiększać wzajemne zrozumienie i zaufanie, dbać o wzajemne interesy rozszerzając współpracę, a w procesie rozwoju rozwiązywać trudne problemy, tym samym budować, posiadające jeszcze większe globalne wpływy, wszechstronne partnerstwo strategiczne między Chinami a Unią Europejską.

2. Dogłębne wykorzystanie potencjału, otwarcie i wspólne interesy, aktywne poszerzanie pragmatycznej współpracy Trwały i zdrowy rozwój relacji chińsko-europejskich stworzył sprzyjające warunki do pogłębiania pragmatycznej współpracy stron w różnych dziedzinach. Przyniosło to wymierne rezultaty i pozytywnie wpłynęło na dobrobyt naszych narodów. Nieustannie przeplatają się Inicjatywa „Pasa i Szlaku” i strategia Eurasian connectivity, np. trasę Chiny-Europa pokonało łącznie 20 tys. składów pociągów China Railway Express i dotarły one do 57 miast w 18 krajach Europy. Dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Europą ciągle się powiększa, w ubiegłym roku osiągnęła ona 300-krotność wymiany z czasów nawiązania stosunków dyplomatycznych między stronami. W dalszym ciągu rosną inwestycje dwustronne, odnotowano także postęp w zakresie współpracy nad zieloną gospodarką, innowacjami technologicznymi oraz w innych dziedzinach. Chiny i Europa podpisały umowy o współpracy w dziedzinie lotnictwa cywilnego i zakończyły negocjacje w sprawie umów o oznaczeniach geograficznych. Aktywnie prowadzą negocjacje nad umową inwestycyjną, która ma zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku. W obliczu epidemii nowego koronawirusa obie strony intensyfikują wymianę informacji i doświadczenia w zakresie walki z chorobą, aktywnie poszerzają współpracę w dziedzinie badań nad lekami i szczepionką przeciwko COVID-19 oraz współpracują na rzecz walki z globalnymi wyzwaniami. Wszystko to dowodzi, że Chiny są szansą, a nie zagrożeniem. Zarówno Chiny, jak i UE mogą wyjść ponad dawne myślenie oparte o „gry o sumie zerowej” i realizować nową wizję współpracy mającej na celu wzajemne interesy stron. Chiny będą nadal pogłębiać reformy i rozszerzać otwarcie, co przyniesie Europie nowe możliwości współpracy i przestrzeń do rozwoju. Musimy wzmocnić współpracę w tradycyjnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, skutecznie uwolnić potencjał współpracy w zakresie innowacji technologicznych, informacji i komunikacji, nauk przyrodniczych i zrównoważonego rozwoju, a także poszukiwać nowych punktów wzrostu. Chiny mają nadzieję na wzmacnianie koordynacji makropolityki ze stroną europejską i wspólne utrzymanie stabilności globalnego łańcucha dostaw i łańcucha przemysłowego poprzez ustanowienie „ekspresowych korytarzy” przepływu pracowników oraz „zielonych korytarzy” importu i eksportu towarów. Chiny będą niezmiennie poszerzać otwarcie na świat i dobrowolnie wprowadzać kolejne środki w tym celu, mając nadzieję, że UE będzie również trzymać się właściwego kierunku i stworzy uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne środowisko dla współpracy chińsko-europejskiej.