Szwajcaria - związek z dużym potencjałem

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2018 roku – po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, jakie ofiary ponosiła Polska przez stulecia po to, by dzisiaj być podporą wolnej Europy. Swoje święto narodowe Szwajcarzy obchodzą 1 sierpnia, dokładnie tego dnia, w którym Polacy wspominają wybuch Powstania Warszawskiego.

Często jesteśmy pytani, co składa się na sukces i atrakcyjność naszego kraju. Bez wątpienia znaczenie ma wyjątkowe położenie geograficzne – w miejscu, w którym stykają się kultury niemiecka, francuska i włoska – oraz rozciągające się jednocześnie przepiękne, jak również trudne do zdobycia górskie szczyty.

Szwajcarskie święto narodowe przypomina o sojuszu trzech szwajcarskich kantonów w roku 1291. Od tego czasu wyrósł w sercu Europy kraj federalny, stabilny oraz odnoszący sukcesy na polu gospodarki i kultury. Jednoczy on cztery kultury, wiele religii i żyje według własnych reguł, w pokoju z Europą i światem. Polska i Szwajcaria nigdy nie były ze sobą w stanie wojny. Również sąsiedzi Szwajcarii muszą się cofnąć o 200 lat, aby w podręcznikach do historii natrafić na jakiś konflikt ze Szwajcarią.

Szwajcaria sukcesu w interesie Europy

Jednak przede wszystkim Szwajcaria wypracowała metody, jak trwale wyrównać różnice wśród swojej ludności: między regionami, językami, religiami i grupami społecznymi. Dodatkowo Szwajcaria stawia na jakość w odniesieniu do człowieka i w związku z tym, obok wybitnego systemu kształcenia, stworzyła także przodujące pod względem jakości firmy, topowe uniwersytety, perły kultury oraz pierwszej klasy architekturę.

My, Szwajcarki i Szwajcarzy, chcemy się o te osiągnięcia troszczyć. Leży to w naszym interesie, ale także w interesie całej Europy.

Szwajcaria jest dla Europy ważnym partnerem, tak jak Europa dla Szwajcarii. W handlu towarami nasz kraj jest trzecim najważniejszym partnerem Unii Europejskiej – po USA i Chinach. Obrót handlowy między Szwajcarią a UE wynosi ponad 3,5 mld zł dziennie. Ta wymiana towarowa umożliwia krajom Unii znaczący zysk w kwocie ponad 75 mld zł rocznie.

Szwajcaria jest dodatkowo drugim w kolejności najważniejszym inwestorem w UE, którego wielkość inwestycji wynosi ponad 12 proc. wszystkich inwestycji bezpośrednich spoza UE. Wiąże się z tym 840 tys. miejsc pracy w UE. W Polsce prawie 200 firm szwajcarskich zatrudnia ok. 50 tys. pracowników.

1,4 mln obywatelek i obywateli UE mieszka w Szwajcarii, co odpowiada mniej więcej 16 proc. naszego społeczeństwa liczącego 8,5 mln ludzi. Co dziesiąty obywatel UE korzystający z prawa do swobodnego przepływu osób mieszka lub pracuje w Szwajcarii. Do tego dochodzi codziennie 320 tys. osób mieszkających przy granicy szwajcarskiej i pracujących w Szwajcarii.