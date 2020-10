Antysemityzm w Niemczech znów dał o sobie znać

Tragedia rozegrała się w niedzielne popołudnie. Do stojącego przed synagogą w Hamburgu w czasie żydowskiego święta Sukkot 26-letniego mężczyzny z kipą na głowie zbliżył się człowiek w mundurze Bundeswehry. Bez uprzedzenia wyjął składaną łopatkę i uderzył studenta w głowę.

Policja szybko ujęła sprawcę. Okazało się, że to obywatel niemiecki przybyły wiele lat temu z Kazachstanu w ramach programu przesiedleń osób posiadających niemieckie korzenie. Ma 29 lat i nie był do tej pory karany. W kieszeni munduru znaleziono kartkę z wyrysowaną swastyką. Napastnik robił początkowo wrażenie niepoczytalnego i dopiero w poniedziałek policja była w stanie go przesłuchać. Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa z pobudek antysemickich i skrajnie prawicowych.