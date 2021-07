Holandia. Postrzelono dziennikarza. Podejrzany Polak

Do zamachu doszło we wtorek o 19.30. De Vries właśnie wyszedł ze studia popularnej audycji RTL Boulevard koło Leidseplein, jednego z głównych placów w centrum Amsterdamu. Skręcił w sąsiednią ulicę, gdy zabójca oddał w jego kierunku z bliskiej odległości pięć strzałów, w tym przynajmniej jeden w głowę. O tej porze ta część miasta była pełna ludzi. Dzięki reakcji świadków po dwóch minutach na miejscu znalazła się karetka. Odwiozła dziennikarza w stanie krytycznym.

Policja natychmiast zorganizowała na szeroką skalę obławę. Wkrótce udało jej się zatrzymać na autostradzie A4 koło zjazdu Leidschendam 50 km na południe od miasta dwóch mężczyzn jadących srebrnym renault kadjar. Jak później podano, jednym z nich był 35-letni Polak mieszkający od kilku miesięcy z ciężarną żoną i dziećmi w miejscowości Maurik w centrum kraju. Drugi to 20-letni Holender z Tiel. Zdaniem organów ścigania jeden z nich jest zabójcą. W ich mieszkaniach znaleziono amunicję. Zabrano także sprzęt komputerowy. Podejrzani zostali osadzeni w izolatkach. W piątek staną przed sądem.

– To jest atak na rządy prawa, na wolność mediów – uznał król Willem Alexander.

Już po zabójstwie adwokata Wiersuma przewodniczący największego związku policjantów w Holandii Jan Straijs mówił BBC, że jego kraj ma cechy „narkopaństwa". – Co prawda nie mamy tysięcy zabójstw jak w Meksyku, jednak wpływ gangów narkotykowych jest tak duży, że ma decydujący wpływ na rozwój królestwa" – uznał.

Od tego czasu sytuacja się pogorszyła. W porcie w Rotterdamie, który jest traktowany przez mafie narkotykowe jako główne okno do Europy, w minionym roku policja skonfiskowała 41 ton kokainy, o siedem więcej niż rok wcześniej. Holandia stała się też największym na świecie producentem narkotyków syntetycznych, w tym LSD i metamfetaminy.

Kluczową w tym procederze rolę odgrywają marokańskie gangi przestępcze, tzw. Mocro Mafia. Wouter Laumans, który poświęcił tym strukturom kilka książek, tłumaczy, dlaczego właśnie Holandia stała się europejskim centrum handlu narkotykowego. Jego zdaniem to efekt łagodnych przepisów karnych, znakomitej sieci transportowej w środku Europy i obecności największego portu kontynentu. Grupy przestępcze z Azji i Ameryki Łacińskiej nie wykorzystują już do przewozu kokainy pojedynczych osób, ale wykupują całe kontenery z legalnym towarem, gdzie ukrywają zabronione substancje. Zdaniem Laumansa próba zabójstwa De Vriesa, podobnie jak kilka innych zabójstw w ostatnich latach, pokazuje, że porachunki gangów narkotykowych wyszły poza świat przestępczy i dotykają już społeczeństwa obywatelskiego.

Rodzi się pytanie, jaki wpływ na postrzeganie liczącej ok. 200 tys. polskiej mniejszości w Holandii miałby fakt, że to Polak próbował zabić De Vriesa. Przed przeszło 10 laty z inicjatywy lidera skrajnie prawicowej Partii Wolności Geerta Wildersa powstał portal internetowy, na którym Holendrzy mogli dać upust swojej niechęci, a nieraz i pogardzie wobec polskich imigrantów. W krótkim czasie skorzystało z tej możliwości ponad 50 tys osób: można przyjąć, że co trzeci z naszych rodaków został w ten sposób skrytykowany.