Policja: Nastolatkowie coraz częściej zabijają i gwałcą

Nastolatkowie w ubiegłym roku dokonali więcej zabójstw i gwałtów – wynika z danych policji. Zdaniem kryminologa wpływ na to ma agresja w życiu społecznym.

W minionym roku nieletni popełnili ponad 22 tys. przestępstw kryminalnych - to o 2,2 tys. mniej niż w roku poprzednim, kiedy stwierdzono ich ponad 24 tys. Jednak, co niepokojące, młodzi dopuścili się więcej zabójstw i gwałtów – wynika z danych Komendy Głównej Policji, które poznała „Rzeczpospolita". Nieletni to osoba, która nie ukończyła 17 lat – odpowiada karnie jak dorosły tylko za najcięższe przestępstwa – np. zabójstwa. I tych młodzi dopuszczali się częściej – w ubiegłym roku dokonali pięciu zabójstw, w 2018 r. – dwóch. Tymczasem zabójstw popełnionych przez dorosłych było mniej. Poniżej dalsza część artykułu

Echem odbiła się tragedia z maja minionego roku, w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze. 15-letni Emil B. z ósmej klasy na przerwie, po kłótni ze starszym o rok kolegą, śmiertelnie ugodził go nożem. Poszło o pieniądze. Sprawca będzie sądzony jak dorosły.

Także ten rok rozpoczął się tragicznie. W Garwolinie na Mazowszu 17-latek nożem zabił matkę w trakcie kłótni. W Turku (Wielkopolska) pełnoletni, ale młody, 19-letni mężczyzna zaatakował nożem i zabił swojego 9-letniego brata. Posprzeczali się o dostęp do komputera.

– Rośnie agresja w życiu społecznym, jest obecna w dyskusjach politycznych, filmach, w internecie. Młodzi ludzie to widzą i w swoich zachowaniach przyjmują postawy agresywne. Zwłaszcza gdy nie radzą sobie z problemami – komentuje prof. Brunon Hołyst, kryminolog.

Co niepokojące, nieletni częściej dopuszczali się gwałtów – w ubiegłym roku 74 razy, to o 9 więcej niż w roku poprzednim. Skąd wzrost?

– Kiedyś seks był tematem tabu, dziś rozpowszechniane są treści pornograficzne zwłaszcza w internecie, nastąpiła zmiana w obyczajowości. To, co kiedyś było świętością, staje się w postępowaniu nieletnich chlebem codziennym. Z drugiej strony brak dobrych programów wychowania seksualnego w szkołach, bo zamiast je wprowadzać, ich przeciwnicy i zwolennicy się kłócą – uważa prof. Brunon Hołyst.

Jak wygląda inna przestępcza aktywność nastolatków?

Rzadziej włamywali się do mieszkań i sklepów – 2 tys. razy (to o 621 mniej), i wdawali się w bójki (529 razy, o 22 mniej). Rozbojów z udziałem nieletnich było 1,5 tys. – czyli o 12 więcej, ale rzadziej z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O 50 wzrosła liczba kradzieży rzeczy (do 2,3 tys.). Młodzi ukradli 47 samochodów – o dwa więcej. Nieletni mniej się angażowali lub rzadziej byli łapani na posiadaniu i handlu narkotykami – w ubiegłym roku takich przestępstw z ich udziałem było 7,4 tys., to spadek o 1,5 tys.

Za to podwoiła się – z 711 do 1,5 tys. – liczba przestępstw gospodarczych dokonanych przez nieletnich. W tym skala oszustw gospodarczych zwiększyła się ze 165 do 404 czynów.

– Chodzi m.in. o sprzedaż towarów przez internet. Mechanizm to „klasyka": kupujący wpłacają pieniądze, jednak np. sprzętu elektronicznego nie otrzymują – mówi nam stołeczny policjant prowadzący dochodzenia.