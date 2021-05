Rosja: Atak na szkołę w Kazaniu. Zginęło osiem osób. Napastnik zatrzymany

Na nagraniu zarejestrowanym przez jednego ze świadków zdarzenia widać, jak dwoje dzieci skacze z trzeciego piętra czteropiętrowej szkoły numer 175, aby uciec, gdy rozlegają się strzały.

Początkowo rosyjskie media informowały, że za atakiem stoi dwóch nastolatków. Później lokalne władze przekazały, że zamachu dokonała jedna osoba.

- Straciliśmy siedmioro dzieci...czterech chłopców i trzy dziewczynki. A 16 osób, 12 dzieci i czterech dorosłych, jest w szpitalu - powiedział prezydent Tatarstanu Rustam Minnichanow.

- Terrorysta został aresztowany. To 19-latek, który był oficjalnie zarejestrowany jako posiadacz broni - dodał.

Niepotwierdzone konto w mediach społecznościowych należące do domniemanego strzelca, które zostało później zablokowane, zawierało posty, w których zapowiadał, że planuje zabić "ogromną liczbę" ludzi, zanim się zastrzeli.

Agencja RIA poinformowała, że bilans ofiar może być wyższy ponieważ sześcioro uczniów jest w stanie ciężkim. W pierwszych komunikatach rosyjskie agencje prasowe mówiły o 11 ofiarach.

- Usłyszeliśmy odgłosy wybuchów na początku drugiej lekcji. Wszyscy nauczyciele zamknęli dzieci w salach lekcyjnych. Strzelanina miała miejsce na trzecim piętrze - powiedział jeden z nauczycieli.

Prezydent Władimir Putin po otrzymaniu informacji o ataku natychmiast rozkazał opracowanie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących broni.

Według niepotwierdzonych informacji napastnik otrzymał 28 kwietnia pozwolenie na posiadanie strzelby Hatsan Escort PS.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV