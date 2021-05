Amsterdam: Napad na ciężarówkę z pieniędzmi. Doszło do strzelaniny

Do zdarzenia doszło na ulicy Meeuwenlaan w północnej części Amsterdamu. Około godziny 14.15 uzbrojeni napastnicy próbowali dokonać napadu na ciężarówkę z pieniędzmi firmy Brink's.

Kilka sekund później z parkingu pobliskiego sklepu spożywczego zaczęły dobiegać odgłosy wystrzałów.

Gdy na miejscu zjawili się policjanci i ratownicy medyczni, dwa samochody odjechały z dużą prędkością. Rozpoczęto pościg, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt pojazdów służb.

Przestępcy zostali zatrzymani we wsi Broek in Waterland na północ od Amsterdamu. Dziennikarz NH Nieuws przekazał, że widziano kilka osób wychodzących z pojazdów, które strzelały z broni palnej, ale nie było jasne, czy strzelały do siebie nawzajem, czy też w przypadkowych kierunkach. Trzech uczestników uciekło z miejsca zdarzenia.

Policja poinformowała, że jeden z podejrzanych został zastrzelony, a sześć osób trafiło w ręce w policji. Dwóch z nich jest rannych.