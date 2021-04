Zamknięto amerykański Kapitol. Strzelanina w pobliżu

Tekst aktualizowany

Policja poinformowała, że wszystkie budynki Kapitolu zostały zamknięte "z powodu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa", a pracownicy zostali poinformowani, że nie mogą wchodzić ani wychodzić z budynków.

Funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o możliwej strzelaninie na ulicy w pobliżu Kapitolu. Poinformowano, że dwóch funkcjonariuszy zostało rannych w wyniku potrącenia przez samochód.

Jak nieoficjalnie poinformowano, policjanci zostali zostali wciśnięci w barykadę przed Kapitolem. Ich stan jest krytyczny.

Napastnik został postrzelony i trafił w ręce policji. Stacja CNN informuje, że po potrąceniu funkcjonariuszy wyszedł z pojazdu trzymając w dłoni nóż.

Motyw działania napastnika nie jest jeszcze znany.

????A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe