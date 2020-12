Potężny wybuch pojazdu w Nashville. Policja mówi o celowym działaniu

Do zdarzenia doszło w piątek koło godziny 6.30 rano. Służby poinformowały, że wstępne dochodzenie wykazało, że działanie było celowe.

W wyniku wybuchu nikt nie zginął. Nie odnotowano również poważnych obrażeń wśród okolicznych mieszkańców.

Na miejscu trwa sprawdzenie jednego z pojazdów, w którym prawdopodobnie znajdował się ładunek wybuchowy.

W całej okolicy zniszczone były budynki. Siła eksplozji spowodowała, że w okolicznych domach powypadały szyby z okien.

Policja zamknęła obszar wokół centrum miasta. Straż pożarna poprosiła wszystkich mieszkańców o ewakuację, ponieważ istnieje ryzyko kolejnej eksplozji.

JUST IN: An “explosion linked to a vehicle” occurred at 6:30 a.m. in Nashville on Friday morning, police say.



Police say they believe the explosion was an “intentional act.”



