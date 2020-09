Niemiecki prokurator: Mamy dowody, że Madeleine McCann nie żyje

W sprawie jej zaginięcia podejrzany jest Niemiec, 43-letni Christian Brueckner. Wolters twierdzi, że policja ma dowody, że to on zabił dziewczynkę. Mężczyzna odsiaduje obecnie wyrok więzienia w niemieckiej Kilonii. W 2007 roku podejrzany miał obnażyć się na plaży przed małą Niemką w portugalskiej miejscowości Algarve, która znajduje się zalewie kilka kilometrów od Praia de Luz, skąd miesiąc później uprowadzono 4-letnią Madeleine.

Podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann został skazany za handel narkotykami oraz gwałt na 72-letniej kobiecie ze Stanów Zjednoczonych. Głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia małej Brytyjki został, gdy przyznał się do jej uprowadzenia znajomemu, który poinformował o rozmowie policję.

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007 roku. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.