Meksyk: Atak na ośrodek leczenia uzależnień. Ponad 20 ofiar

Do ataku doszło w środę. Grupa uzbrojonych osób wtargnęła do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień narkotykowych i otworzyła ogień. Jak przekazała policja, był to drugi atak na tego typu miejsce w ostatnim miesiącu. 6 czerwca w innym ośrodku leczenia uzależnień w Irapuato zginęło 10 osób. Według władz, ataki to przejaw porachunków gangów narkotykowych.

Tożsamość sprawców nie jest jak dotąd znana. W wyniku napaści zginęły 24 osoby, a 7 zostało rannych. Stan trzech poszkodowanych jest krytyczny. Służby poinformowały, że ośrodek w Irapuato nie był oficjalnie zarejestrowany.