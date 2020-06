Mołdawska policja zlikwidowała „dziuplę”. Montowano w niej helikoptery fot. procuratura.md

W Mołdawii, podczas operacji sił specjalnych, odkryto nielegalną minifabrykę, w której produkowano helikoptery. Trafiały one do państw byłego ZSRR - podało we wtorek biuro prasowe mołdawskiego prokuratora generalnego.