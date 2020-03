Koronawirus zahamował śledztwa

Prokuratury wprowadziły podwyższone standardy sanitarne (są m.in. urządzenia do dezynfekcji rąk, bezdotykowe termometry do mierzenia temperatury), i radykalnie ograniczyły przyjęcia interesantów.

Spowolnienie potwierdzają więziennicy. – W pierwszym tygodniu marca liczba wyjazdów osadzonych na rozprawy w sądach czy do prokuratur wyniosła 2955, a w ostatnim tygodniu (16–20 marca) takich wyjazdów było 838. – To spadek o ponad 70 proc. – przyznaje Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Sąd Apelacyjny w Warszawie przedłużył mu areszt, ale zgodził się, by podejrzany wyszedł, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe. Uzasadniając decyzję, sąd nawiązał do pandemii. „W takiej sytuacji również reguły humanitaryzmu wymagają rezygnacji z najsurowszego katalogu środków zapobiegawczych na rzecz łagodniejszych” – uznał sąd. Po to, by w obliczu „realnego zagrożenia podejrzany miał możliwość zastosowania prewencji na wyższym poziomie skuteczności niż może zostać zapewniony w jednostce penitencjarnej”, która z istoty stanowi „skupisko ludzkie szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się choroby” – zaznaczył sąd.