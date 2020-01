15 lat zakazu wjazdu do Peru za wandalizm w Machu Picchu

Szósta osoba to 28-letni Argentyńczyk, któremu za uszkodzenie ściany Świątyni Słońca grozi proces i do 4 lat więzienia.

Pięcioro deportowanych turystów to dwóch Brazylijczyków, Argentynka, Chilijka i Francuzka, w wieku od 20 do 32 lat.

Cała szóstka wbrew zakazowi spędziła noc na terenie sanktuarium, są także podejrzani o wypróżnianie się na terenie 600-letniej świątyni.

Turystów odkryli tuż przed 6 rano w ostatnią niedzielę strażnicy.

Wszyscy zostali aresztowani.

Pięcioro z nich usłyszało najwyższą możliwą karę - deportacji i 15-letniego zakazu wjazdu na terytorium Peru. Zostali odstawieni do boliwijskiego miasta Desaguadero nad jeziorem Titicaca.

Szósty turysta przyznał się, że doprowadził do upadku kamiennej płyty, która spadła 6 metrów od ściany świątyni i spowodowała pęknięcia w jej podłodze.

Argentyńczyk ma zakaz opuszczania Machu Picchu, musi co 10 dni meldować się co 10 dni w lokalnym sądzie. Za zniszczenie dziedzictwa kulturowego Peru czeka go proces i wyrok - w więzieniu może spędzić do 4 lat.