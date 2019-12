USA: Skazany na śmierć w 1992 roku, egzekucja w 2019

Na śmierć skazano go w 1992 roku w związku z zabójstwem 22-letniej Traci Crozier.

W środę gubernator Tennessee Bill Lee oświadczył, że nie będzie interweniował w tej sprawie, po tym jak wyznaczono termin egzekucji Halla.

Hall od czasu skazania go w 1992 roku bezskutecznie odwoływał się od wyroku w stanowych i federalnych sądach.

Został skazany za morderstwo pierwszego stopnia popełnione z premedytacją.

Sąd Najwyższy w Tennessee odrzucił jego wniosek o przełożenie daty egzekucji. Mężczyzna twierdził, że jedna z przysięgłych w jego procesie nie była obiektywna, ponieważ sama była ofiarą przemocy domowej.

Hall sam zdecydował, że chce zginąć na krześle elektrycznym (mógł wybrać jeszcze zastrzyk z trucizną). Od 2018 roku na krześle elektrycznym w USA zginęło czterech skazanych na śmierć.

Tennessee ponownie używa krzeseł elektrycznych przy wykonywaniu kary śmierci od 2014 roku.

Według akt sprawy Hall oblał Crozier benzyną i podpalił ją wewnątrz jej samochodu w nocy, 16 kwietnia 1991 roku. Wcześniej doszło do kłótni między parą w domu babci kobiety. Świadek mówiła o tym, że zobaczył "kulę ognia" na środku ulicy i wezwał pomoc, a jej syn pomógł Crozier wyjść z podpalonego samochodu. Crozier miała być przytomna i mówić, że to Hall ją podpalił. - To była benzyna, bomba benzynowa. Podpalił mnie - miała powiedzieć.

Kobieta doznała poparzeń 95 proc. powierzchni ciała. Zmarła po kilku godzinach w szpitalu.

Składając zeznania Hall stwierdził, że chciał jedynie spalić samochód Crozier. W przeszłości miał to już raz zrobić.

Hall jest 20 skazanym na śmierć w USA, na którym wykonano wyrok w 2019 roku.